20 Ocak 2021 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:16

Astronomi, adaletin sağlanmasına da katkı sağlıyor. Bazı davalarda düğümü çözüyor. Cinayet, hırsızlık, trafik kazası ve daha birçok olayda, adli astronominin önemi oldukça büyük. Ay'ın ve Güneş'in aydınlatma durumları rapor olarak mahkemelere sunuluyor ve birçok davada delil teşkil ediyor.

"Karanlıktı, görmedim", "Suçun işlendiğini gördüm" vb. ifadeler... Adli astronomi tam da bu aşamada devreye giriyor.

ORTAM GÖRÜNMEYECEK KADAR KARANLIK MIYDI?

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı Şefi Hülya Yeşilyaprak, adli astronomi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Güneşin ve ayın hareketleriyle ilgili aydınlatmayla ilgili mahkemelerin kişilerin görüp göremeyecekleri konusunda bizden bilgi alıyorlar. Ortam yeteri kadar aydınlık mıydı, Ay ne durumdaydı, hangi safhadaydı? Hırsızlıklarda özellikle güneş doğuş batışını istiyorlar. Çünkü ceza kanununda bir gece deyimi var."

TRT Haber'in haberine göre, bazı ağır ceza dosyalarında adli astronomiye daha çok ihtiyaç duyuluyor. Yeşilyaprak bunları şöyle anlattı:

"Ağır cezalarda, trafik kazaları, cinayetler... Yanlışlıkla mesela domuz avına gidiyorlar, birbirlerini fark edemiyorlar, domuz sanıp vuruyorlar. Gerçekten ortam görünmeyecek kadar karanlık mıydı diye hakimler keşfe çıkmak istiyor, bunu soruyor."

Bazı vakalarda astronomi tek başına yeterli olmuyor. Ayın ve güneşin yanında havanın durumu da kritik önem taşıyor.