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  • Ayağa kalkmayışına pes dedirten cevap! Sözde demokrat Kılıçdaroğlu milli iradeyi hazmedemedi!
Güncel

Ayağa kalkmayışına pes dedirten cevap! Sözde demokrat Kılıçdaroğlu milli iradeyi hazmedemedi!

Seçim öncesi demokrasiden bahseden ve 12. kez mağlubiyet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, milli iradeyi hazmedemedi. Kılıçdaroğlu, yemin töreni için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı. Konu hakkında kendisine yöneltilen soruya Kılıçdaroğlu'nun 'Bir parti başkanı salona girince niye ayağa kalkayım.' diye cevap vermesi pes dedirtti.

Sabah6 Haziran 2023 Salı 15:43 - Güncelleme:
Ayağa kalkmayışına pes dedirten cevap! Sözde demokrat Kılıçdaroğlu milli iradeyi hazmedemedi!
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CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte 12. seçimini kaybetti. Genel Başkan olarak girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu yine de koltuğundan vazgeçmiyor. Son olarak CHP MYK'sını da baştan aşağı değiştiren Kılıçdaroğlu kendine muhalif olabilecek herkesi saf dışı bıraktı.

'TEK ADAM' KILIÇDAROĞLU

Sabah'ta yer alan habere göre; Seçim gecesi, koltuğu bırakmayacağının işaretini veren Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini de kendine bağlayarak adeta 'Tek adam' oldu.

CHP'de toplu istifa süreci sonrası partiyi kurultaya taşıyacak olan yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) da belli oldu.

KILIÇDAROĞLU GÖREVE DEVAM EDECEK

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MİLLET İRADESİNİ YOK SAYDI

Sosyal medya hesaplarında kendisini 'demokrat amca' olarak tanıtan Kemal Kılıçdaroğlu milletin iradesini yok saymaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik dahi etmeyen Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen yemin töreninde de Başkan Erdoğan salona geldiğinde ayağa kalkmamıştı.

PES DEDİRTEN SÖZLER

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise pes dedirtti. Erdoğan salona girdiğinde neden ayağa kalkmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki..." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna da , "evet öyle" yanıtını verdi.

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