Ayağı kırılıp, arazide mahsur kalan avcı kurtarıldı
Niğde'de av sırasında düşüp, ayağını kıran ve arazide mahsur kalan Köksal Demirci, AFAD ekibince kurtarıldı.
- DHA
Merkeze bağlı Gümüşler kasabası Sivri Tepe mevkiinde ava çıkan Köksal Demirci, akşam saatlerinde düşüp, yerden kalkamadı.
Telefonla 112 Acil'i arayan Demirci'nin yardımına AFAD ekibi ulaştı. Arazide mahsur kalan Demirci, AFAD ekibi tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirci'nin ayağının kırıldığı belirtildi.
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