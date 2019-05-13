Ayaklarına sıcak su dökülen kadın hastanelik oldu
Erzincan’da semaver içerisinde bulunan sıcak suyun dökülmesi sonucu iki ayağı da yanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
- İHA
Erzincan merkezde meydana gelen olayda, içerisinde kaynamış su bulunan semaver kadının ayaklarına devrildi. İki ayağı da yanan kadın yakınları tarafından özel otomobille Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yanan ayakları üzerine basmakta zorlanıp acı içerisinde kıvranan kadın tedavi altına alındı.
Ayaklarında ikinci derece yanık oluşan kadın daha sonra yanık merkezi bulunan hastaneye sevk edildi.
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