Ayancık Köprüsü'nde selden etkilenen vatandaşlara yardımlar oluşturulan insan zinciri ile ulaştırıldı

AA 13 Ağustos 2021 Cuma 13:56 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:56

İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprünün selden yıkılmasının ardından, ilçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu.

Ekipler su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımları elden ele karşı tarafa ulaştırdı.

Kızılay görevlisi Engin Ekin, AA muhabirine, devletin kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bölgede büyük özveri ile çalıştığını söyledi.

El birliği ile çalışıldığını ifade eden Ekin, "Amacımız vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için." dedi.

Yardımların ulaştırılması için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.