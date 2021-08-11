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Ayancık'ta sağanağın ardından çay taştı, evleri ve iş yerlerini su bastı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:57 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:57
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İlçede aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu ve İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Maviş, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların da kurtarma operasyonuna katılmak üzere bölgeye gönderildiğini ve ilçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

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