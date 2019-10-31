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Ayasofya Camii restorasyon için ziyarete kapatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon’da restorasyonu sürdürülen Ayasofya Camii’ni ziyaret etti.

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Bakan Ersoy, çalışmaları aksattığı gerekçesiyle restorasyon tamamlanana kadar caminin ziyarete kapatılması talimatını verdi. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restorasyonu sürdürülen tarihi mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a geldi. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, Ortahisar ilçesinde bulunan ve 2013 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya’yı ziyaret etti. Restorasyonun yürütüldüğü firmanın yetkilisi Yılmaz Şentürk, ziyarete açık camide çalışmaların aksadığını belirterek, tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılmasını istedi. Talep üzerine Bakan Ersoy da “Restorasyon aksıyorsa ziyarete kapatalım” dedi. Ayasofya Camii’nin, restorasyonu nedeniyle ziyarete kapatılarak, mayıs ayındaki Müzeler Haftası’nda yeniden açılması için çalışma yapılacağı belirtildi. 

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