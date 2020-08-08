İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ağustos 2020 Cumartesi / 18 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayasofya Camii'ne ziyaretçilerin yoğun ilgisi devam ediyor
Güncel

Ayasofya Camii'ne ziyaretçilerin yoğun ilgisi devam ediyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelenlerin, camiye giriş öncesinde meydanda dinlenerek vakit geçirdiği, camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

AA08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:15 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:15
ABONE OL

Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyen ziyaretçiler, öğle namazı öncesinde polis kontrolünden geçerek camiye alındı.

Camiye girenlere sosyal mesafe kurallarına uyulmasıyla ilgili uyarıda bulunuldu.

İstanbul içinden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelenlerin hafta sonunda da yoğun ilgi gösterdiği camide, ezan okunmasının ardından öğle namazı eda edildi.

Öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelenlerin, camiye giriş öncesinde meydanda dinlenerek vakit geçirdiği, camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.