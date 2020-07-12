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Ayasofya Camisi'ne yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor

Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılması kararının ardından vatandaşların Ayasofya önüne akını devam ediyor. İçeri girişlerin yasak olması sebebiyle Ayasofya'nın önünde toplanan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektiriyor.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 14:36 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 14:57
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Ayasofya Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılması kararının ardından ziyaretçilere kapalı olan Ayasofya'nın, Sultanahmet Camisi ile arasında kalan meydana ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

Güvenlik güçleri tarafından Ayasofya'nın önündeki barikatları çimlere kadar genişletilirken, barikatların önüne gelen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekti.

Yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Ayasofya Camisi önünde yoğunluk oluşunca güvenlik güçleri, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Öğle ezanının okunmasıyla birlikte, vatandaşların büyük bir kısmı namaz için Sultanahmet Camisi' ne gitti.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının da yoğun ilgisi devam ederken, alana giren ziyaretçiler güvenlik aramasından geçiriliyor.

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