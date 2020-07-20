Ayasofya hazımsızlığı sürüyor! İsrail gazetesinden küstah çıkış

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:10 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:10

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Brel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye düşmanlığı gözler önüne serildi. Barel, Türkiye'ye karşı nefret kustuğu yazısında Türkiye'nin Ayasofya kararının bedelini ödeyeceğini iddia etti.

ALÇAK TEHDİTLER SAVURDU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin Ayasofya kararının uluslararası camiada gerginlik oluşturduğunu iddia eden yazar Türkiye karşıtlarının değerlendirmelerine yer verdiği küstah yazısında Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi.

PAPA'NIN ÜZÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI

Analizde ayrıca Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğu hatırlatılarak Türkiye'nin "İslami rüyasına" doğru gittiği ifade edildi.

Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail olmuştu.