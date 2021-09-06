Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti

6 Eylül 2021 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:16

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bir ilke daha imza attı. 1.'sini düzenlemekte olduklarını belirten yetkililer Ayasofya Oryantiring yarışmasının gelenekselleşeceğinin de mesajını verdi. Ayasofya Oryantiring yarışmasında 500 genç mücadele etti.

Oryantiring sporuna göre Ayasofya'nın etrafına saklanmış olan hedefleri gençler, harita ve elektronik bir sisteme bağlı olan yüzükler yardımıyla keşfederek bulmak için kıyasıya mücadele etti. TÜGVA Spor Koordinatörü Mahmut Talha Sağlıklı; yarışmayı en kısa sürede tamamlamaya çalışan gençlerin Ayasofya'yı ve çevresini keşfederek bu atmosferi yaşamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Düzenlenen programın ortakları arasında Fatih Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Orienteering Spor Kulübü gibi isimler bulunuyor.

YARIŞMAYI EN KISA SÜREDE TAMAMLAYAN GENÇLER ÖDÜLLERE DOYMADI

Yeni başlayan, 10 yaş, 12 yaş, 14 yaş, 16 yaş, 18 yaş, 20 yaş ve 21 yaşta yarışan kız ve erkekler arasından birinci olan sporculara altın, ikincilere gümüş ve üçüncülere bronz madalya takdim edildi. Yarışmada yer alan tüm katılımcılara da birer hatıra madalyası ve katılım sertifikası takdim edildi.