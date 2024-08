Ayasofya'dan Filistin direnişine destek ve dua… Haniye'nin vasiyeti Ayasofya'da yerine getirildi

Sivil Toplum Kuruluşları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine Filistin'e destek amacıyla bugün meydanlarda toplandı. Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve yüzbinlerce gönüllü İstanbul'da Ayasofya Meydanında buluştu.

İran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için uluslararası gün ilan ederek tüm dünya ülkelerini gösteriler düzenlemeye çağırmıştı. Bu amaçla "Şehit Haniye'den Son Çağrı" sloganıyla bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler, Filistin halkının yanında olduklarını haykırarak dünya kamuoyuna birliktelik ve destek mesajı verdi.

TÜRKİYE'Yİ NEDEN HEDEF ALDIKLARINI BİLİYORUZ

Ayasofya Camii müezzini Rıdvan Akbaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Filistin'e Destek Platformu üyesi N. Bilal Erdoğan, "Hiçbir ideoloji masum bir bebeğin hedef alınmasını meşru kabul etmez. Siyonizm artık siyo-nazizm olarak anılacaktır. Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan batılı ülkelere herkes siyonizmin gerçek yüzünü görmüştür" dedi. Türkiye'nin ve Türk halkının bedel ödemek uğruna Filistin halkının yanında olduğunu kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Baskılara boyun eğmedik, geri adım atmadık, klavye soytarılarının küstahlıklarına prim vermedik. Ayyıldız bayrağımız mazlumlara umut aşılarken zalimlerin korku olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza hakaret savuranların onunla birlikte bayrağımızı neden hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Çünkü bayrağımızın dalgalandığı yerde huzur, güven ve adalet vardır.

İNSAN ONURUNA SAHİP ÇIKMAK İÇİN TOPLANDIK

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Ali Yalçın da yaptığı selamlama konuşmasında, Ayasofya meydanı ve 81 ilin meydanına dünyanın birçok meydanında olduğu gibi Filistin davasına, insan onur ve haysiyetine sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi. Şehit İsmail Haniye'nin inancına azmine ve şehadetine şahitlik ettiklerini belirten Yalçın "Dünyanın gözü burada, buradan davaya sahip çıkacak mıyız, boykota destek verecek miyiz, yardımlarımızı sürdürecek miyiz? Filistin'in sesi, mazlumların nefesi olacak mıyız? Evlatlarımızı birer Şeyh Yasin, birer Haniye, birer Rantisi olarak yetiştirecek miyiz? İstanbul'dan Ayasofya meydanından Filistin direnişini selamlıyoruz. Selam olsun Gazze'nin yiğitlerine. Selam olsun kalbi Filistin için atanlara. Selam olsun vicdanı olan milyonlara. İstanbul'dan Aksa'ya, direnişe bin selam olsun" diye konuştu.

HAMAS ÜMMETİN, FİLİSTİN'İN ONURU İÇİN SAVAŞIYOR

Programda Filistin'e Destek Platformu adına yayınlanan manifestoyu ise ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan okudu. Tam 105 yıldır, insanlığın gözü önünde yavaş ve acı bir ölüme mahkum edilen Filistin halkının direnişinin haklı ve meşru, Hamas'ın mücadelesinin de işgale ve soykırıma karşı bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu belirten Ceylan, "Hamas bir terör örgütü değil, kendi vatanının ve temsil ettiği halkın bağımsızlığı için mücadele eden bir direniş örgütüdür. İstiklal Savaşımız esnasında Kuvayı Milliye ne ise, Hamas da işte odur" dedi. Hamas'ın aynı zamanda ümmetin ve Filistin'in onur savaşını verdiğini ve bütün dünyada, Müslüman olsun ya da olmasın, zulme, baskıya, haksızlığa direnen halklara ilham olduğunu sözlerine ekledi.

HER DAİM FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ

Er ya da geç hakkın batıla galebe çalacağına ve zulmün sona ereceğine inandıklarını belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün dualarımızla Filistin'in yanındayız. Bugün, çığlığımızla, öfkemizle Filistin'in yanındayız. Bugün, boykotumuzla Filistin'in yanındayız. Kanımızla, canımızla, ruhumuzla Filistin'in yanındayız. Filistin davasının kahraman ismi İsmail Haniye, şehitler zincirinde yeni bir halka olmuştur. Haniye'nin şehadeti, Filistin mücadelesini zayıflatmayacak, tam tersine daha da büyütecek, daha da alevlendirecektir. Biz biliyoruz ki, Filistin'deki her bir bebek, her bir çocuk, her bir kadın, her bir erkek bir İsmail Haniye'dir. İsmail Haniye'leri öldürerek yok edemezler, tüketemezler. İstanbul'dan, bir kez daha, Filistin'e, Gazze'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Her daim yanınızdayız. Her daim sizinleyiz. Herkes sırtını çevirse de Türkiye olarak, sizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız.

FİLİSTİN DAVASI ÜMMETİN OMUZLARINDA

Hamas liderlerinden Talal Nassar da Filistin için Ayasofya'da toplananlara hitap etti. İsmail Haniye'nin şehadetiyle Filistin davasının yarım kalmadığını belirten Nassar, "Bu dava bugün bütün ümmetin omuzlarında devam ediyor. O tertemiz kanıyla imkansızı bilmeyen bir ümmetin var olduğunu gösterdi. O gitti ama bizler onun yolunda, Resul'ün yolunda devam ediyoruz, Filistin'in fethine doğru yürüyoruz" dedi. Bu direnişin İslam baki olduğu sürece devam edeceğini ve ümmetin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Nassar, "Bu dava Sultan Abdülhamit'in davası ve her bir Müslümanın davasıdır. Buradan İsrail'e ve tüm dünyaya mesajımız var. Biz Filistinliler bir ağacın kök saldığı gibi toprağa kök salmışız. Kimse bizi oradan sökemez. İsmail Haniye evlatlarını, torunlarını bu yolda feda etti, kendi tertemiz kanını feda etti. Bunu gören bizler o topraklarda kök salmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DÜŞMANA KARŞI BİRLİK OLMAK ŞART

Filistinli Muhannad Ebu Ubeyd ise Filistin meselesinin her Müslümanın ve insanlığını kaybetmemiş her insanın meselesi olduğunu belirterek, "Bugün hep birlikte Kudüs'ü özgürleştirmek ve Filistinlilerin acılarını sona erdirmek gibi ortak bir amacımız var" dedi. İslam ümmetinin ortak davası olan Filistin davası için direnişe ve mücadeleye katılmanın bütün Müslümanların boynunun borcu olduğunu ifade eden Ubeyd, "Filistin halkının başarısı ancak İslam milletinin ve tüm insanlığın desteğiyle mümkün olacaktır. Bu nedenle elimizdeki tüm imkanlarla birlik olup düşmanı durdurmalıyız. Sizleri de bunun için boykotla, destekle, insani yardımla, farkındalıkla, birlik olarak elinizden geleni yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DUALAR FİLİSTİN İÇİN

Yüzbinlerin bir araya geldiği programda Grup Genç, Mehmet Ali Arslan ve Teymullah ezgilerini ve marşlarını Filistin için seslendirdi. #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan duyuruları yapılan ve yoğun coşkuyla gerçekleşen miting, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay'ın yaptığı dua ve akabindeki akşam namazı ile sona erdi.