Ayçiçek tarlalarından Büyükçekmece'de görsel şölen

Trakya bölgesi denilince akla ilk gelenler arasında yer alan ayçiçekleri, Büyükçekmece'de de birçok çiftçi tarafından tarlalara ekiliyor. Büyük binaların ve şehrin içinde E-5 otoyolu kenarında bulunan ayçiçek tarlaları temmuz ayının başlamasıyla birlikte yol kenarlarını adeta sarıya boyadı. Görsel bir şölen haline gelen tarlalar havadan da görüntülendi.

Çiçek açan tarlaları gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Dünyaca ünlü birçok fotoğrafçının da dikkatini çeken tarlalar masalsı kareler oluşturuyor.