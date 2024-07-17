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Ayçiçek tarlalarından Büyükçekmece'de görsel şölen

Görselliğiyle vatandaşları kendine hayran bırakan ayçiçek tarlaları Büyükçekmece'de yol kenarlarını sarıya boyadı.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Ayçiçek tarlalarından Büyükçekmece'de görsel şölen
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Trakya bölgesi denilince akla ilk gelenler arasında yer alan ayçiçekleri, Büyükçekmece'de de birçok çiftçi tarafından tarlalara ekiliyor. Büyük binaların ve şehrin içinde E-5 otoyolu kenarında bulunan ayçiçek tarlaları temmuz ayının başlamasıyla birlikte yol kenarlarını adeta sarıya boyadı. Görsel bir şölen haline gelen tarlalar havadan da görüntülendi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE GELİYORLAR

Çiçek açan tarlaları gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Dünyaca ünlü birçok fotoğrafçının da dikkatini çeken tarlalar masalsı kareler oluşturuyor.

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