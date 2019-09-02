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Ayder Yaylası kamulaştırılacak

Rize Valiliği tarafından, Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kaçak yapılan salıncak ve ziplinelerin kaldırılması için 56 kişiye tebligat gönderildi.

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Tebligatların ardından 6 kişi salıncaklarını kaldırdı.  AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Avcı, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün ardından Rize mimarisine uygun yapılarla bölgede turizmin önemli bir geçim kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti. 

HALKA TEBLİĞ EDİLECEK 

Ayder’in, Türkiye’nin en önemli turizm değerlerinden bir tanesi olduğu vurgulayan Avcı, şöyle devam etti: “Ayder’in tarihi fotoğrafının olduğu bölgede uygunsuz yapılar yapıldığını, doğası ile uygun olmayan salıncak tiplerinin yapıldığını görmüştük. Salıncakların hepsini kaldıracağız. Rize Valiliği tebligatları gönderdi. Salıncakları kaldırmayanlar için kolluk kuvvetleri ile orayı asli hüviyetine kavuşturmuş olacağız. Ayder’in tarihi fotoğrafının çıktığı çayırlık mera alanını inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eli ile kamulaştıracağız. TOKİ Başkanımız ile görüştük. Kamulaştırma kararları çok yakın bir zamanda alınıyor ve vatandaşlarımıza tebliğ edilecek.” Avcı, Ayder’de bir dönüşüm başlatıldığını vurgulayarak,  “Rize’nin önemli bir değerini, markasını korumaya çalışıyoruz” dedi.

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