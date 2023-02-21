Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine gittiği için işten çıkarmıştı: Köşk Belediyesi sahip çıktı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tek yürek oldu. 7'den 70'e bütün vatandaşlar, afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

CHP'Lİ BELEDİYE DEPREM BÖLGESİNE GİDEN ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can da gönüllü olarak valilik izni ile bölgeye gitti. Can, AFAD gönüllüsü olarak gittiği deprem bölgesinden döndükten sonra CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkarıldığını öğrendi.

DEPREMZEDELERE YARDIMA GİDEN VATANDAŞ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Belediyedeki iş sözleşmesinin fesh edildiğini öğrenen Can, şu açıklamalarda bulundu:

"Deprem bölgesinden geldiğim gün işten çıkarıldığımı öğrendim. Gelen mesajda Malatya'ya gittiğim tarihte yani 7 Şubat'ta işten çıkarıldığım yazıyordu. Daha sonra tekrar mesaj geldi 'Sigortalı ayrılışınız iptal edilmiştir' diye.

Sonra tekrar bir mesaj geldi '48 nedeniyle işten ayrılışınız işveren tarafından yapılmıştır' diye. Amirlerimle konuştum bana, 'Seni işten çıkarma sebebimiz farklı' şeklinde bir açıklama yaptılar."

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden vicdanları yaralayan karar

AK PARTİLİ KÖŞK BELEDİYESİ İŞTEN ÇIKARILAN GÜRKAN CAN'A KAPILARINI AÇTI

CHP'li belediyenin afet bölgesine giden Can'ı işten çıkarmasının ardından AK Partili Köşk Belediyesi harekete geçti. Gürkan Can, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimleriyle Köşk Belediyesi'nde işe alındı.

"AFAD GÖREVLİSİ KARDEŞİMİZİN İŞİNDEN EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asrın felaketi olan Maraş depreminde, AFAD görevlisi olarak deprem bölgelerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Gürkan Can kardeşimizin bu fedakârlığı sebebiyle büyükşehir tarafından işten çıkarılması bizleri çok üzdü. 10 binlerce insanımızın canından olduğu, yüz binlerce insanımızın evsiz kaldığı böylesi zor günlerde; sosyal belediyecilikle övünen bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu AFAD görevlisi kardeşimizi işinden ve aşından etmesi kabul edilemez.

Biz Köşk Belediyesi olarak, bu fedakârlığı karşılıksız bırakmadık ve Gürkan Can kardeşimizin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için kendisini belediyemiz bünyesinde işe aldık. Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin inşallah."