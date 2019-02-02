Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş vefat etti
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş vefat etti.
- AA
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Denktaş'ın sabah yaşamını yitirdiğini söyledi.
Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı.
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