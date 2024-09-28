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  • Aydın FETÖ operasyonu! Aracından el bombası ve F serisi 1 dolar çıktı
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Aydın FETÖ operasyonu! Aracından el bombası ve F serisi 1 dolar çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilinde savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar bulunan bir FETÖ şüphelisi tutuklandı.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Aydın FETÖ operasyonu! Aracından el bombası ve F serisi 1 dolar çıktı
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Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, FETÖ üyesi olduğundan, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri N.N'yi takibe aldı.

Şahsın iş yeri, otomobili ve evinde 25 Eylül'de arama yapıldı.

Otomobildeki aramada vites kutusuna gizlenmiş 1 savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar ele geçirildi.

N.N. ile aynı evde ikamet ettikleri belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen N.N. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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