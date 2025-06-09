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Aydın-Selçuk yolunda korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı...

Aydın-Selçuk karayolunda takla atan araçta 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA9 Haziran 2025 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Aydın-Selçuk yolunda korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı...
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Aydın-Selçuk karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Aydın-Selçuk karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir'in Selçuk ilçesi istikametine hareket halinde olan 35 AP 8665 plakalı Nissan marka kamyonet aks kırılması sonucu takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü Mehmet İşgören'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan O.İ. ve S.İ ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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