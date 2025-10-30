İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9912
  • EURO
    48,8824
  • ALTIN
    5350.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın ve İzmir'de ''Yıldırım çetesi''ne operasyon! 4 şüpheli tutuklandı
Güncel

Aydın ve İzmir'de ''Yıldırım çetesi''ne operasyon! 4 şüpheli tutuklandı

Aydın ve İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Aydın ve İzmir'de ''Yıldırım çetesi''ne operasyon! 4 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Yıldırım çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Silahla tehdit, ev ve araç kurşunlama olaylarını gerçekleştirip bunları video kaydına aldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü elebaşının yurt dışına kaçtığı belirlendi.

  • suç örgütü operasyonu
  • tutuklanan şüpheliler
  • Aydın İzmir operasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.