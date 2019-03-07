Aydın'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken mahsur kaldıkları botta yardım isteyen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmenin, Kuşadası açıklarında yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bottaki 7 Afganistan, 2 Kongo, 1 Orta Afrika, 1 Togo uyruklu 11 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.