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Aydın'da 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 10:45 - Güncelleme:
Aydın'da 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan ve hakkında toplam 12 yıl hapis cezası bulunan ve kendisini etrafa farklı bir isim ile tanıtan M.G. isimli şahıs Koçarlı Yeniköy mahallesinde bir mermer ocağında yakalandı. Şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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