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Aydın'da 2 bin internet sitesine erişim engeli

Aydın'da yasa dışı yayın yaptıkları belirlenen 2 bin 266 internet sitesine erişim engeli getirildi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Aydın'da 2 bin internet sitesine erişim engeli
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 1 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında yasa dışı bahis oynatılan 913, kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama bulunan 663, fuhuş ve müstehcenlik içeren 657, terör propagandası içerikli 33 internet sitesi tespit edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan idari tedbir kararı gereği 2 bin 266 internet sitesi erişime kapatıldı.

Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 50 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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