Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K (30) isimli şahsı yakalamak için Zafer Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları operasyon ile S.K.’yı saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.