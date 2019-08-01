Aydın’da 23 yıl hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde, hakkında hırsızlık ve yağma suçlarından 23 yıl 6 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi zanlı polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K (30) isimli şahsı yakalamak için Zafer Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları operasyon ile S.K.’yı saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.
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