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Güncel

Aydın'da 26 zanlı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Aydın'da jandarma tarafından yürütülen ve yaklaşık 7 saat süren uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
Aydın'da 26 zanlı uyuşturucu operasyonunda yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 517 gram kubar esrar, 97 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Yaklaşık 7 saat süren ve 60 ekip ile 195 personelin destek verdiği operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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