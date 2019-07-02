Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 49 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik korveti, Kuşadası ilçesi açıklarında tespit ettiği hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki Kongo uyruklu 11'i kadın 4'ü çocuk 49 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.
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