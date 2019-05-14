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Aydın'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı.

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Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Botta tespit edilen 20 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin Taşburun balıkçı barınağı açıklarında yakaladığı 48 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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