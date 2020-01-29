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Güncel

Aydın'da baltayla cinayet işleyen zanlı üst geçitten atlaması sonucu öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, hırsızlık amacıyla girdiği ikamette ev sahibini baltayla öldürdü.

AA29.01.2020  12:04 - Güncelleme: 29.01.2020  12:04

Polisi atlatabilmek için üst geçitten atlayan şüpheli de yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün gece Yavansu Mahallesi'nde bir sitede yaşayan H.İ.A'nın (69) evinden gürültü duyulması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Söz konusu adrese gelen polis, kapısı da açık olan evde H.İ.A'yı yerde hareketsiz buldu.

İncelemede, ev sahibinin baltayla öldürüldüğü tespit edildi.

Evi kontrol eden polis, bir kişinin balkondan atladığını fark edince onu takibe başladı. Polisin uyarısını dikkate almayan şüpheli, olay yerine yakın üst geçitten atladı.

Yaralanan zanlı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada isminin G.Y. olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde H.İ.A'ya ait kredi kartı bulundu.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

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