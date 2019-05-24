Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı
Aydın’da çeşitli suçlara karışmış ve araması bulunan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalandı.
- İHA
Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu çalışmalar neticesinde ‘gece vakti yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Ö. ile Y.T ile birlikte çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
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