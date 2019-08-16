Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı
Aydın'da hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
- AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.D'nin (21) kentte bulunduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla S.D. yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
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