Aydın'da ''drone'' yardımıyla 18 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde drone ile yapılan denetimde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince drone destekli yürütülen devriye faaliyeti sırasında, Turna Burnu mevkisinde karada düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bölgeye hareket eden ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığındaki aralarında çocukların da bulunduğu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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