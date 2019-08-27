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Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Aydın'a "turistik ilçelerde satmak amacıyla" uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 
 
İstanbul'dan gelen S.D. ve A.A. Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. 
 
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 
 
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 

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