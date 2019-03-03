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Aydın'da düzensiz göçmen organizatörlerine operasyon

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gitmesini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen organizatörlerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 1 bot ve buna ait motor bulunurken zanlılara ait dijital verilere el konuldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, İzmir başta olmak üzere çevre illerden gelen düzensiz göçmenlerin para karşılığında yasa dışı yollarla yurt dışına geçişlerini organize ettikleri belirtildi.

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