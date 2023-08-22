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Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 13:48 - Güncelleme:
Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
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Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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