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Aydın'da ekim ayında denizin keyfini çıkartmak isteyen turistler sahillere akın etti

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandı.

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Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği Didim'de sıcak havanın tadını çıkartmak isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.
 
İlçedeki dünyaca ünlü Altınkum sahilinde yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları güneşlenip kitap okumayı tercih ederken bazıları da denizin keyfini çıkardı.
 
Kuşadası ilçesinde de Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar, Sevgi ve Halk plajlarında denize giren vatandaşların olduğu görüldü.

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