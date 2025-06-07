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Aydın'da feci çarpışma: Çok sayıda yaralı var

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Aydın'da feci çarpışma: Çok sayıda yaralı var
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Alınan bilgiye göre, A.E. idaresindeki 09 R 9475 plakalı otomobil, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda T.Ö. yönetimindeki 34 FSE 534 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 09 R 9475 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve yolcu konumunda bulanan N.Ö, D.Ö. ve A.Ö. yaralandı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan KGYS tarafından kaydedilen kaza kaydında cipin orta şeritten kavşağa döndüğü esnada sol şeritten devam eden otomobille çarpıştığı, otomobilin, çarpışmanın etkisiyle devrildiği görülüyor.

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