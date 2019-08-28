Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

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Son dakika... Aydın'da servis otobüsü tarlaya uçtu: Çok sayıda yaralı var

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Alev alan otobüsteki yangın yeşil alana sıçrarken, olayda 20’si ağır 45 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Yenipazar yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 09 P 1617 plakalı servis otobüsü, Nazilli ilçesinden aldığı 46 işçiyi Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde bulunan Aydın OSB’deki jant fabrikasına götürmek üzere yola çıktı. Servis aracı Yenipazar yol kavşağına geldiğinde aynı yöne seyreden bir otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca bir anda otobüsün önünü kapattı.
 
 
Önüne çıkan araçtan kaçmak için manevra yapan otobüs, kontrolden çıkarak yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenerek demir bariyerleri yıkan otobüs, daha sonra demiryolu ile karayolunun arasında kalan şarampole yuvarlandı.
 
 
 
Sürüklenen otobüsten düşen yaralı işçiler yola savrulurken, araçtan çıkamayanlar için ise ölüm kalım savaşı yaşandı. Sürtünme sonucu alev alan otobüste sıkışan yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 20’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilen 45 yaralı, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli ve Aydın’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. 
 

 
OTOBÜSTE ÇIKAN YANGIN YEŞİL ALANA SIÇRADI 
 
Otobüste çıkan yangının çevredeki yeşil alana da sıçraması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Kaza anında bölgeden geçmekte olan Vali Yavuz Selim Köşger, kurtarma çalışmalarını bizzat takip etti. Vali Köşger, çalışmalar ve yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. 
 
 

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