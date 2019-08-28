Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Önüne çıkan araçtan kaçmak için manevra yapan otobüs, kontrolden çıkarak yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenerek demir bariyerleri yıkan otobüs, daha sonra demiryolu ile karayolunun arasında kalan şarampole yuvarlandı.

Sürüklenen otobüsten düşen yaralı işçiler yola savrulurken, araçtan çıkamayanlar için ise ölüm kalım savaşı yaşandı. Sürtünme sonucu alev alan otobüste sıkışan yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 20’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilen 45 yaralı, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli ve Aydın’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.