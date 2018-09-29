Aydın'da FETÖ'nün hücre evine operasyon yapıldı
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
- AA
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan şüphelilerin kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken dijital verilere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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