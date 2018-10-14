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Aydın'da şüphelinin saklandığı inşaata operasyon

Aydın'da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan kişinin saklandığı inşaata özel harekat polisi ekiplerince operasyon başlatıldı.

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Orta Mahalle'den silah sesi geldiği ihbarı üzerine, polis ekipleri  bölgeye hareket etti. Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen C.A'nın pompalı tüfekle havaya ateş açtığını tespit etti.
 
Şüphelinin mahalledeki bir inşaata kaçması üzerine, takviye olarak  bölgeye özel harekat polisleri geldi. Özel harekat polisleri şüpheliyi yakalamak  için inşaata operasyon düzenledi.
 
İnşaatta ve yakındaki binaların birçoğunda arama yapan özel harekat  polisleri, şüpheliyi bulamayınca bölgeden ayrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.
 
C.A. hakkında, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunuyor.

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