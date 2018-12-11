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Aydın’da hastaneye kaldırılan şahıs ilginç bir yöntem ile firar etti

Aydın’da bir vakadan dolayı hastaneye kaldırılan şahıs ilginç bir yöntem ile firar etti.

  • İHA
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Olay gece yarısı Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir olay sonrası Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 22 yaşlarındaki E. İsimli kadım daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

112 ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmak üzere olan kadın hasta, ambulanstan bir anda fırlayarak hastane bahçesine doğru kaçtı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan sağlık görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülürken firar eden kadını bulmak için çalışma başlattı.

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