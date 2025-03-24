Aydın'da iki korkunç kaza birden: 1 ölü, 31 yaralı

Alınan bilgiye göre, G.D'nin (37) kullandığı 32 AEZ 410 plakalı Isparta Petrol Turizm'e ait otobüs, Aydın-Denizli otoyolu Bucak mevkisinde bariyere çarpıp şarampole düştü.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Umut Ergül'ün (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Şoför ile hafif yaralanan 26 yolcu farklı hastanelere kaldırıldı.

TİCARİ ARAÇ BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ticari aracın bariyere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Otobanı Yenipazar Yörükali Efe kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 AHH 366 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yaralılardan S.B.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.