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  • Aydın'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Aydın'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Köşk ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

DHA15 Kasım 2024 Cuma 23:13 - Güncelleme:
Aydın'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Baklaköy- Başçayır yolunda meydana geldi. Köşk istikametinden gelen M.A. idaresindeki 09 P 8071 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 09 FL 837 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.K., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesine kaldırılırken, minibüste yaralanan 9 kişi ise çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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