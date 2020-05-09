Aydın'da karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine yolcu edildi

AA 09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:32

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşların, 14 günlük karantina süresi tamamlandı.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, yurtta kalanları Türk devletinin büyüklüğüne ve misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Arat, "Devletin geniş imkanlarını milletin hizmetine, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada çalışan arkadaşlarımız canla başla, fedakarca görevlerini yaptı. Umarız misafirlerimizi memnun etmişizdir." dedi.

Gana'dan getirilen vatandaşlardan Ferit Salman da "Burası çok güzeldi. Kendi evimizde gibi hissettirdiler. Yurt görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yurt çıkışında 4 güvercini havaya bırakan vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.