İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın'da karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine yolcu edildi
Güncel

Aydın'da karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine yolcu edildi

Nijerya, Gana ve Malezya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aydın'daki yurtlarda karantinaya alınan 210 kişi, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:32
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşların, 14 günlük karantina süresi tamamlandı.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, yurtta kalanları Türk devletinin büyüklüğüne ve misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Arat, "Devletin geniş imkanlarını milletin hizmetine, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada çalışan arkadaşlarımız canla başla, fedakarca görevlerini yaptı. Umarız misafirlerimizi memnun etmişizdir." dedi.

Gana'dan getirilen vatandaşlardan Ferit Salman da "Burası çok güzeldi. Kendi evimizde gibi hissettirdiler. Yurt görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yurt çıkışında 4 güvercini havaya bırakan vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Dünya Hindu faşizmine 'dur' desin! Müslüman genç Ramazan ayında böyle linç edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.