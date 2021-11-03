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Güncel

Aydın'da karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 07:13 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 07:13
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Yamalak mahallesinde Hüseyin Şentürk (71), ayrı yaşadığı eşi Huriye Şentürk'ün (71) evine gitti. Burada karısı ve kızı Sevda Şentürk'e (49) tabancayla ateş eden Hüseyin Şentürk, kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Huriye Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık personelince Nazilli Devlet Hastanesine götürülen Sevda Şentürk ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Şentürk, olay yerinden 1 kilometre uzakta kendi aracında ölü bulundu. Şentürk'ün aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

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