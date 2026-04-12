Aydın'da klima patlaması: Ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta bir apartmanın birinci katında patlama sonrası yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında oğluyla yaşayan Zehra Puyan (70) yaralandı. Puyan'ın zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'nın (28) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Puyan, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının klima motorunun patlaması sonucu çıktığının değerlendirildiği belirtildi.