Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

DHA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:09

Aydın'da, maskesiz dışarı çıkılması yasaklandı. Aydın Valiliğ'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, normalleşme süreci boyunca ilimiz kent meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" denildi.

'YERİNDE BİR UYGULAMA'

Maskesiz sokağa çıkmama kararını yerinde bulan vatandaşlardan Halil Üsküp, "Son derece mantıklı bir karar. Herkesin maske takması daha iyi oldu. Hepimizin sağlığı açısından daha iyi. Ben maskemi takıyorum" dedi.

Ramazan Aslan da "Çok yerinde bir uygulama. Herkes maske takmalı, tehlike henüz geçmiş değil" diye konuştu.