İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0498
  • EURO
    6,5565
  • ALTIN
    307.617
  • BIST100
    121021
Güncel

Aydın'da minibüs, otomobile çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi15:47 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:47

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Şehit Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Suriye uyruklu Semir Maho'nun kullandığı 35 AKF 240 plakalı minibüs, kavşakta iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak, Ramazan Yantaz idaresindeki SG 150 354 İsviçre plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs önce yol kenarındaki duvara ardından da refüje çarpıp, durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Semir Maho, yanındaki Abdi Rabbah Shehadah ve otomobil sürücüsü Ramazan Yantaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ömrünün yarısından fazlası karlı yolları açmakla geçti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin
NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

Akıncı'ya soğuk duş! KKTC'de 'Türkiye hassasiyeti' kazanıyor
Akıncı'ya soğuk duş! KKTC'de 'Türkiye hassasiyeti' kazanıyor

Akıncı'ya soğuk duş! KKTC'de 'Türkiye hassasiyeti' kazanıyor

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Önemli bölgeye TSK kalkanı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.