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Aydın'da mobil aşı tırı yoğun ilgi görüyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent meydanına park edilen mobil aşı tırında vatandaşlar randevusuz aşı olabiliyor.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:36
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İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince salgınla mücadelede daha etkin olması açısından oluşturulan mobil aşı tırı, Cumhuriyet Meydanında Kovid-19 aşısı uygulamasını sürdürüyor.

Randevu almadan kayıt yaptırarak aşı olma fırsatı yakalayan vatandaşlar söz konusu uygulamaya ilgi gösteriyor.

Aşı olanlardan Alaattin Karakaya (56), AA muhabirine, ilk 2 doz aşısını sağlık ocağında yaptırdığını, 3. doz aşısını yaptırmak için tıra geldiğini ifade etti.

Mobil aşı tırının çok önemli bir hizmet olduğunu aktaran Karakaya, "Aşımı oldum, kendimi iyi hissediyorum. Meydana mobil aşı tırının getirilmesi büyük imkan. Kovid-19'u yenebilmek için herkesin en az iki doz aşı olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Ali Doğantaş ise "Meydana aşı tırı geldiğini duydum. Gelip sıraya girmeden rahat şekilde ilk doz aşımı oldum. Herkesin aşı ulaşabileceği yere aşı tırı getirilmiş. Devletimizden Allah razı olsun. Aşı olmayı da tavsiye ediyoruz. Aşıya ulaşmak artık daha kolay." diye konuştu.

İlk doz aşısını yaptıranlardan Doğan Bozkuş (24) ise tırı görünce aşı olmaya geldiğini dile getirdi.

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