14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7666
  • 6,3486
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da oğlunu öldüren babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde oğlunu av tüfeğiyle öldüren Orhan Terzi hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hacıhamzalar Mahallesi'nde oğlu İsa Terzi'yi (31) av tüfeğiyle vurarak öldüren 68 yaşındaki Orhan Terzi hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan iddianame, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 
 
Cinayete ilişkin detayların yer aldığı iddianamede, baba Orhan Terzi hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 
 
İddianamede, Orhan Terzi'nin eşi A.T.'nin emniyette verdiği ifadelere de yer verildi.
 
A.T, ifadesinde olay günü eşiyle oğlu arasında para yüzünden tartışma yaşandığını ve eşinin sopayla oğlunun üzerine geldiği sırada ikiliyi ayırdığını söyledi. 
 
Yaşanan olayın ardından oğlunun çiftlikte hayvanların yiyeceklerini hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdığı sırada eşinin elinde tüfekle geldiğini aktaran A.T, şunları söyledi:
 
"Eşim elinde tüfekle 'şimdi senin canını alacağım' dedi. Oğlum, 'baba elinin kana bulama, git' dediği sırada eşim bir el göğsüne ateş etti. İsa, biraz yürüyüp ileri gittiği sırada yere düştü. Eşim ayaklarının yanına gidip, küfür ederek, "sen hala ölmedin mi" dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra da tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı. Daha sonra üzerine çarşaf örttüğü sırada ellerine ve ayaklarına tekrar vurdu."
 
Olay günü oğlunun eşine vurmadığını öne süren kadının, eşinden davacı olduğuna ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiği iddianamede yer verildi. 
 
Orhan Terzi ise bir bankaya olan borcu için evdeki araç ve traktörü satmak istemesine oğlunun karşı çıktığını, bu yüzden tartıştıklarını, oğlunun kendisini dövmeye başladığını, yem karma makinesine atmakla tehdit ettiğini iddia etti. 
 
Şüphelinin yaşanan olaydan ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylediğinin de belirtildiği iddianamede, zanlının diğer 2 oğlu ve 1 kızının yaşanan olaydan dolayı babaları Orhan Terzi'den davacı ve şikayetçi olduğuna yer verildi. 
 
OLAY
 
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 4 Eylül'de oğluyla tartışan Orhan Terzi, av tüfeğiyle oğlunu öldürmüştü. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Terzi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu
 

POPÜLER HABERLER

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA