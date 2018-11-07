Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da okul inşaatının temelinde patlamamış el bombası bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımı için başlatılan inşaatın temelinde patlamamış el bombası bulundu. El bombası, ekipler tarafından imha edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuyucak ilçesi Aydınoğlu Mahallesi 1'inci Çayyüzü Sokak'taki Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımı için başlatılan inşaatın temelinde patlamamış el bombası bulundu. Temel kazısı sırasında iş makinasının kepçesine takılan patlamamış el bombası ihbar üzerine gelen bomba imha ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi. 
 
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Yılmaz bu kez de ezana dil uzattı

CHP´li Yılmaz bu kez de ezana dil uzattı

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA