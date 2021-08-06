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Aydın'da peş peşe orman yangını

4 gün önce Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını bu kez de Bozdoğan ilçesine sıçradı.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 17:18 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:18
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bozdoğan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Beylikdere mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilmeye başlandı. Havadan da uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bozdoğan Belediyesinin sosyal medya hesabından yangına ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"İlçemiz Altıntaş Mahallesi Beylikdere mevkisinde başlayan orman yangını için acil olarak kepçe, grayder, tanker, çapa, kürek vs. tarım malzemeleri araç ve gereçlerine ihtiyaç vardır. Bu araç ve gereçleri olan vatandaşlarımızın acil olarak yangın bölgelerine intikal etmeleri rica olunur."

Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'ne ulaştı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ve 4 gündür devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları da devam ediyor.

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